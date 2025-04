Nachdem bereits in den Nachbarkreisen gefälschte Impfausweise in Bezug auf die Masernschutzimpfung aufgetaucht waren, gab es mittlerweile auch in Suhl mehrere Verdachtsfälle. Wie Steffen Hertel, Sprecher der Stadtverwaltung, auf Nachfrage mitteilt, seien bislang drei gefälschte Masernimpfbescheinigungen durch das Gesundheitsamt Suhl festgestellt worden. Die Eltern der betroffenen Kinder seien informiert worden und die Kinder dürften seitdem auch nicht mehr ihre jeweilige Kita besuchen.