Bereits zwei Mal musste das Nachtschwimmen im Tiefenorter Freibad wegen schlechten Wetters verschoben werden. Am Samstag nun war es bei hochsommerlichen Temperaturen, die bis in die Abendstunden anhielten, endlich soweit. Rund 350 Gäste kamen zu dem Event, das von der DRK-Wasserwacht unter Leitung von Uwe Hahn organisiert worden war. 15 Rettungsschwimmer im Alter von 12 bis 18 Jahren sorgten für die Sicherheit der Badegäste und verkauften Popcorn. Der Erlös geht an die Nachwuchsarbeit der Wasserwacht. Mit im Boot waren auch die Akteure des Flohmarktes „Sterntaler“. Und wer genug geschwommen war, konnte unter Anleitung von Steffen Hertz, Betreiber der Tanzschule „Salsa-Fieber“ im Trockenen das Tanzbein schwingen.