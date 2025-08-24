Wie klingt ein Kloster? Möglicherweise hat es viele Töne. Leise und laute. So wie am vergangenen Wochenende das Hennebergische Museum in Kloster Veßra, das so vielseitig belebt wurde wie vielleicht noch nie innerhalb von drei Tagen. Da war die Nacht im Museum – mit Taschenlampenführungen und mystischen Geschichten über den Förstermord in Schwarza oder aus dem Dorf rund um das Kloster. Besondere, regional typische Fachwerkverzierungen wurden erklärt, die Friedhofskapelle erkundet, Wissen vermittelt und Neugier geweckt – und all das bei magischer Illuminierung. Windlichter wurden gebastelt – die ein Leuchten in die Augustnacht brachten. Alchemie und Astronomie lockten hinter die Türme und offenbarten spannende Entdeckungen, bevor zu später Stunde ein Film namens „Nachts im Museum“ das Publikum in seinen Bann zog.