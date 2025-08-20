Der Wahlkölner Hardy Schuster ist Sänger der „Steine“. Musik ist für ihn mehr als Unterhaltung. „Ich wollte immer etwas Völkerverständigendes mit Musik machen, die Weltlage verbessern – das war idealistisch gedacht“, erzählt Schuster. Dieser Anspruch hat im Programm der Steine Spuren hinterlassen, selbst wenn der Musiker heute nüchterner auf die eigenen Träume blickt.„Evolution now“ ist zum Beispiel ein Song, der dazu auffordert, nicht nur zu reden, sondern sich aktiv und positiv einzubringen, jeder an seinem Platz. „Die neuen Stücke werden persönlicher, verarbeiten schmerzhafte Verlusterfahrungen sowohl in der Familie als auch jener aktivistischen Naivität, die dazu neigt, die eigene Wirkung zu überschätzen. Politik auf der Bühne, das bleibt für die Steine auch Band-intern ein kontroverses Thema. Wir haben viel diskutiert, ob wir ein Stück wie ‚Populisten‘ im Programm behalten möchten. Nicht alle in der Band fühlten sich wohl damit, so konkret zu werden“. Einigkeit gibt es aber ganz klar bei dem Wunsch, sich zu positionieren, wieder beim „Bunt statt braun“-Festival in Hilchenbach dabei zu sein. „Das war 2024 ein Brennpunkt mit Demos und Gegendemos und wir mussten uns beim Abbau beeilen, da die Polizei bereits abgezogen war und sich die verschiedenen Gruppen vermischten“ berichtet der Vollblutmusiker, der gerade die Session auf dem „Woodstock forever“ rockte.