München (dpa/lby) - Der Freistaat Bayern wird in diesem Jahr so viel Geld ausgeben wie noch in keinem Jahr zuvor. Der Landtag beschloss einen Nachtragshaushalt im Volumen von 76,7 Milliarden Euro, davon fließen 11,6 Milliarden Euro in Investitionen. Dies entspricht einer Investitionsquote von 15,1 Prozent. "Wir schaffen es ohne neue Schulden in 2025", sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) im Landtag. "Es ist das Beste, was wir im Moment für Bayern tun können."