Nachtleben: Streit am DJ-Pult? Gruppe prügelt 18-Jährigen bewusstlos

Laut Polizei traten mehrere Mitglieder der Gruppe anschließend auf den am Boden liegenden Mann ein. Erst als umstehende Personen eingriffen hätten, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten. Später sollen einzelne Mitglieder der Gruppe erneut auf den 18-Jährigen zugegangen sein und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort behandelt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Angriffs.