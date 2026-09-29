Türsteher Roger aus den Niederlanden arbeitet seit zehn Jahren am Eingang. Er spricht die ganze Nacht mit neugierigen, aggressiven oder unsicheren Menschen. Manche schickt er wegen unpassender Kleidung weg, die anderen kommen hinein und sind erst mal erleichtert, dass sie es so weit geschafft haben.

Eine Domina, die als "Sexworkerin" vor allem BDSM-Praktiken anbietet, spricht von der "unfassbaren Freiheit" nach ihrem früheren Leben als Köchin. Den Club empfindet sie als Freiraum zum Ausleben von BDSM-Praktiken oder auch für Outfits und Accessoires wie Halsbänder oder Ketten. Früher sei sie oft angestarrt und belästigt worden, im KitKat sei das anders. "Es verschwimmt mit der Masse, da darf man mehr frei sein als in anderen Clubs."

Doku spart Drogenthema aus - aber thematisiert Awareness-Teams

Von zwei Problemzonen im Nachtleben der Metropolen beleuchtet die Dokumentation nur eine. Ausgespart wird der heftige Drogenkonsum, der neben dem obligatorischen Alkohol in allen Berliner Clubs eine Rolle spielt. Auch im KitKat sind mit dem Fortschreiten der Nacht Kokain, Ecstasy und andere Aufputschmittel verbreitet.

Thema im Film sind dagegen sexuelle Belästigungen, die es auch im KitKat geben kann. Menschen, die aufpassten, hätten sie schon immer gehabt, sagt Gründer Simon. Nun habe man aber nach einem Skandal mit einem Übergriff und Medienberichten offizielle Awareness-Teams. Ein Teammitglied berichtet, viele junge Menschen seien dankbar dafür, "weil sie sich sicher fühlen".

Ein etwas älterer Mensch in Kostüm und Schminke widerspricht: "Ich finde das schrecklich, das ist für mich Kindergarten. Wenn ich nicht will, dass sich jemand mit mir beschäftigt, sage ich: Lass das mal bitte. Danke, auf Wiedersehen und fertig ist die Laube."

Neben der ARD-Doku auch eine vom ZDF koproduzierte Kinodoku

Irgendwann ist die Nacht zu Ende, im Laufe des frühen Vormittags wird es auch im Kitkat leerer. Die Frau aus Tel Aviv sagt: "Der schwierigste Moment ist, am Morgen wieder rauszugehen, nach Hause. Weil sich niemand da draußen mit der richtigen Welt auseinandersetzen will."

"One Night at KitKat" bei der ARD ist eingestuft für Menschen ab 16 Jahren.

Im Kino lief kürzlich bereits ein etwa 90 Minuten langer Dokumentarfilm ebenfalls über das KitKat mit dem Titel "Kinks of Berlin", der vom ZDF mitproduziert wurde.