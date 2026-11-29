Eine kleine Spielküche für Kinder, gehäkelte Topflappen und vergilbte Postkarten: Wer durch die Mehrzweckhalle Schöne Aussicht schlendert, begegnet nicht nur Dingen, die längst aus dem Alltag verschwunden sind. Es fühlt sich an, als würde man für einen Moment in vergangene Zeiten eintauchen. Zwischen Kleidung und Schuhen, alten Gläsern und Schmuck, Büchern und Gesellschaftsspielen, Puppen aus Porzellan und Kuscheltieren gibt es an diesem Abend viel zu entdecken.