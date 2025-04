„Wissen. Teilen Entdecken.“ So lautete das Motto der ersten bundesweiten Nacht der Bibliotheken, zur der ebenfalls erstmals auch die Stadt- und Kreisbibliothek Zella-Mehlis eingeladen hat. Ein Motto, das hier eigentlich ein tägliches ist und deshalb vom jungen Bibo-Team kurzerhand in ein spezielleres umgewandelt wurde und Superhelden in den Vordergrund rückte. Die ersten waren gleich auf dem Rathaus-Parkplatz auszumachen. Denn mit einem Einsatzfahrzeug sowie dem Quad für Spezialeinsätze waren Doreen Beringer und Erik Stein aus dem Bereich Prävention des Inspektionsdienstes Suhl angerückt, um sich Löcher in den Bauch fragen zu lassen. Etwa zur Anhaltekelle oder was es mit dem Splitterschutzhelm für gefährliche Einsätze auf sich hat oder wie der Alkoholtest funktioniert. Und natürlich luden sie nicht nur die kleinen Besucher dazu ein, Platz zu nehmen in den Fahrzeugen, wie anschließend auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Die kleine Merle Gottschalt, die mit ihrer Oma Monika Gottschalt kam, ließ sich das nicht zweimal sagen. Auch die zehn Jahre Nele Anding nicht, die als fliegender Bücherwurm erschien. Das Kostüm hat sie sich selbst ausgedacht, gefertigt aus einen Haus-Overall, an dem überall kleine Pixies baumelten und am Rücken zwei Buchflügel. Wann immer etwas los ist in ihrer Bibo, ist sie auf jeden Fall dabei. „Das ist einfach immer cool“, sagt sie.