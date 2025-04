Nacht der Bibliotheken: Eine humorvolle Reise

Auch Kreativangebote wie Malen und Basteln gehörten zum Programm. Foto: C. Heim

Nach der rund zweistündigen Lesung mit Fragestunde stärkten sich die Kinder mit Pizza und Snacks, bevor sie bei einem Taschenlampen-Suchspiel versteckte Geschenktüten in den Regalen entdeckten. Kreativangebote wie Malen und Basteln sowie Spielstationen mit Nintendo Switch, PlayStation und Brettspielen rundeten das Programm ab. Und natürlich kam auch eine ausführliche Inspektion des Lesestoffs in den Regalen der Kinder- und Jugendbuchabteilung nicht zu kurz, so die Sprecherin.