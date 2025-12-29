Harry Jahns (12. Oktober 1951 - 30. August 2025):

Mit 73 Jahren starb Harry Jahns an den Folgen einer langen Krankheit. In Magdeburg verliert man in ihm einen Menschen, der sein gesamtes Leben dem Handball verbunden war.

In der DDR-Oberliga machte sich Jahns als knallharter Abwehrspieler einen Namen. Freunde und Gegner sprachen ehrfurchtsvoll von "Eisen-Harry". 17 Jahre war er beim SC Magdeburg und gewann mit den Grün-Roten alles, was man auf Club-Ebene gewinnen kann: Acht DDR-Meistertitel, drei Pokalsiege, zwei Europapokalsiege der Landesmeister und schließlich wurde er auch einmal Vereins-Europameister. Als Trainer holte er achtmal mit dem SCM die A-Jugend-, sechsmal die B-Jugend-Meisterschaft. Das gelang bis heute keinem anderen Nachwuchscoach.

Seine Karriere nach dem SC startete Jahns 2023, als er den HSV Magdeburg gründete. Hier widmete er sich vor allem dem Frauen-Handball. Unterstützt wurde er dabei von seinem Sohn Michael Jahns, der das Vermächtnis seines Vaters beim HSV fortführt.

Otto Fräßdorf (5. Februar 1942 - 8. Oktober 2025):

Schnell, angriffsstark, torgefährlich - mit diesen Attributen verbindet man den Namen Otto Fräßdorf. Das, was heute von einem modernen Abwehrspieler verlangt wird, verkörperte Fräßdorf bereits in den 1960er Jahren beim FC Vorwärts Berlin und in der DDR-Nationalmannschaft.

183 Mal lief Fräßdorf in der DDR-Oberliga auf und markierte dabei 31 Tore. Viermal wurde er mit den Berlinern Meister. Bereits mit 21 Jahren debütierte er in der Nationalmannschaft. 33 Länderspiele stehen zu Buche, zweimal führte er das Team als Kapitän aufs Feld. Sein größter internationaler Erfolg war der Gewinn der olympischen Bronzemedaille 1964 in Tokio.

Rückenprobleme beendeten 1971 abrupt seine Spieler-Karriere. Fräßdorf wurde Trainer. Nach Jahren im Nachwuchsbereich des NVA-Fußballtrainingszentrums in Strausberg übernahm er von 1978 bis 1984 die Zweitliga-Fußballer der ASG Vorwärts Dessau. Nach der Wende arbeitete der gebürtige Magdeburger als Taxi-Fahrer in Berlin.

Marcus Helbig (27. Dezember 1971 - 10. September 2025):

Wenn über die weltbesten Handball-Schiedsrichter gesprochen wird, fällt automatisch der Name Marcus Helbig. Der Verwaltungsfachangestellte der Bundesagentur für Arbeit bildete ab 1993 mit seinem Schiedsrichterkollegen Lars Geipel ein Gespann, das national und international gefragt war. Mehr als 600 Spiele im Deutschen Handball-Bund sowie über 250 internationale Matches gingen unter der Leitung von Helbig/Geipel über die Bühne.

Mit 17 Jahren hatte Helbig die Schiedsrichter-Kluft übergestreift und bis zu seinem Karriereende 2021 für die regelkonforme Abwicklung der Spiele gesorgt. Das ruhige, besonnene Auftreten wurde mit der Berufung zu zwei Olympischen Spielen, vier Männer- und zwei Frauen-Weltmeisterschaften sowie fünf Männer-Europameisterschaften gewürdigt. Zweimal leitete das Duo auch das Champions League-Finale der Männer. Nach dem krankheitsbedingten Karriereende wurden Helbig/Geipel mit dem German Handball Awards für ihr Lebenswerk geehrt.