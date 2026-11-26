„Wie wunderbar sind Menschen, die Dinge einfach tun, ohne darauf bedacht zu sein, was für sie selbst herausspringt“ – mit diesen Worten würdigt die Dorfgemeinschaft Oberkatz den langjährigen Leiter der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Mit Betroffenheit und Trauer mussten die Kameradinnen und Kameraden sowie der Ortsteilrat Oberkatz die Nachricht vom Tod von Dieter Mittelsdorf erfahren, der am 10. November 2026 nach langer Krankheit verstorben ist. Er war Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Oberkatz von 1978 bis 2009 und starb im Alter von 79 Jahren.