Nachruf: Würdigung für Holocaust-Überlebende Friedländer in Thüringen

Bühl: "Ihr Leben war ein einziger, mutiger Dienst an der Erinnerung. Ihre Worte – ‚Seid Menschen!‘ – hallen weit über Schulhöfe und Gedenkveranstaltungen hinaus. Sie sind ein Aufruf an unsere politische und gesellschaftliche Verantwortung." In einer Zeit, in der antisemitische Parolen wieder offen skandiert würden und die Geschichte verzerrt oder vergessen werden solle, sei das Vermächtnis von Margot Friedländer umso kostbarer.