Nachruf: Trauer um Herbert Opitz

Auch über den Renteneintritt hinaus und trotz gesundheitlicher Leiden blieb Herbert Opitz aktiv beim Tischtennis und hatte auch bei den Kreismeisterschaften der Senioren immer ein sportliches Wörtchen mitzureden. „Er blieb stets lustig und humorvoll und ließ sich nie etwas anmerken. Er hat immer seinen Spaß gehabt und war immer ein guter Kumpel“, so Klaus Vierling. Dazu passt die Anekdote, die Tischtennis-Freunde über Opitz erzählen. In seiner Armeezeit forderte er den Rest seiner Kompanie heraus: Er gewinne im Tischtennis gegen alle – im Sitzen!, wettete er und siegte.