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  8. Trauer um Herbert Opitz

Nachruf Trauer um Herbert Opitz

Im Alter von 75 Jahren verstarb am 23. September Herbert Opitz. Auch die Schmalkalder und Südthüringer Tischtennis-Gemeinde trauert.

Nachruf: Trauer um Herbert Opitz
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Herbert Opitz. Foto: Verein

Der Name Herbert Opitz wird stets mit den Tischtennis-Glanzzeiten in Schmalkalden verbunden bleiben. Ob in der DDR-Oberliga mit Einheit Schmalkalden oder nach der Wende mit dem TTV 48 Schmalkalden in der 2. Oberliga sowie auch in seiner Seniorenzeit blieb Herbert Opitz dem Tischtennissport stets treu und sorgte immer wieder für tolle sportliche Momente und Erfolge an der Platte. Vom langjährigen und verdienten Tischtennisspieler Herbert Opitz musste nun aber Abschied genommen werden, im Alter von 75 Jahren verstarb er in seinem Wohnort Schönbrunn.

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„Seit den 1960er Jahren war Herbert Opitz einer der besten Spieler in der damaligen Tischtennis-Hochburg Schmalkalden und immer ein hervorragender Sportsmann“, erinnert der langjährige Vereinsvorsitzende beim TTV 48 Schmalkalden, Klaus Vierling, an seinen einstigen Mitspieler. „Auch wenn der Kontakt mit seinem Umzug nach Schönbrunn etwas weniger wurde, war seine Heimat eigentlich immer Schmalkalden.“

Auch über den Renteneintritt hinaus und trotz gesundheitlicher Leiden blieb Herbert Opitz aktiv beim Tischtennis und hatte auch bei den Kreismeisterschaften der Senioren immer ein sportliches Wörtchen mitzureden. „Er blieb stets lustig und humorvoll und ließ sich nie etwas anmerken. Er hat immer seinen Spaß gehabt und war immer ein guter Kumpel“, so Klaus Vierling. Dazu passt die Anekdote, die Tischtennis-Freunde über Opitz erzählen. In seiner Armeezeit forderte er den Rest seiner Kompanie heraus: Er gewinne im Tischtennis gegen alle – im Sitzen!, wettete er und siegte.