Nachruf: Trauer um Herbert Opitz

Der Name Herbert Opitz wird stets mit den Tischtennis-Glanzzeiten in Schmalkalden verbunden bleiben. Ob in der DDR-Oberliga mit Einheit Schmalkalden oder nach der Wende mit dem TTV 48 Schmalkalden in der 2. Oberliga sowie auch in seiner Seniorenzeit blieb Herbert Opitz dem Tischtennissport stets treu und sorgte immer wieder für tolle sportliche Momente und Erfolge an der Platte. Vom langjährigen und verdienten Tischtennisspieler Herbert Opitz musste nun aber Abschied genommen werden, im Alter von 75 Jahren verstarb er in seinem Wohnort Schönbrunn.