Nachruf: Trauer um Armin Horn

Armin Horn, der Fußballwelt langjährig bekannt als Vereinsvorsitzender des SV Rot-Weiß Unterschönau, ist am Samstag, den 27. Dezember, im Alter von 76 Jahren verstorben.
Der Vorsitzende Sandy Hoffmann nimmt stellvertretend für seinen KFA Rhön-Rennsteig Abschied vom langjährigen Sportfreund Armin Horn.
Armin Horn, der Fußballwelt langjährig bekannt als Vereinsvorsitzender des SV Rot-Weiß Unterschönau, ist am Samstag, den 27. Dezember, im Alter von 76 Jahren verstorben.
Nach der Werbung weiterlesen
Armin löste (im damaligen Fußballkreis Schmalkalden) im Jahre 1984 bei der BSG „Grünes Herz“ Unterschönau Achim Recknagel als Sektionsleiter Fußball ab. Beim Zusammenschluss der Altkreise Schmalkalden und Suhl zum Fußballkreis „Werra-Rennsteig“ 1994 begann für Armin seine Mitgliedschaft als Beisitzer im Sportgericht. Von 1997 bis 2012 war Armin Stellvertreter des Vorsitzenden im Sportgericht.
Durch gesunde Zielstrebigkeit und seine loyale Haltung erwarb er sich großes Ansehen. Wenn auch Entscheidungen nicht immer leicht fielen, so wurden diese immer in der Sache und unter Abwägung aller Umstände getroffen. Der KFA ist Armin für seine langjährige Tätigkeit zu großem Dank verpflichtet. Auf Grund seiner umfangreichen Tätigkeiten im Fußballsport wurde er unter anderem mit der Ehrennadel des Thüringer Fußballverbandes in Gold geehrt. Der KFA Rhön-Rennsteig würdigte seine Verdienste anlässlich seines 70. Geburtstags mit dem Ehrenzeichen des KFA. Armin wird der gesamten Fußballfamilie fehlen, aber wir alle werden ihn nie vergessen und ihn so in Erinnerung behalten, wie er halt war – ein gradliniger Mensch und ein Sportfreund, der immer ein offenes Ohr für Jedermann hatte.