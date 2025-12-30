Nachruf: Trauer um Armin Horn

Durch gesunde Zielstrebigkeit und seine loyale Haltung erwarb er sich großes Ansehen. Wenn auch Entscheidungen nicht immer leicht fielen, so wurden diese immer in der Sache und unter Abwägung aller Umstände getroffen. Der KFA ist Armin für seine langjährige Tätigkeit zu großem Dank verpflichtet. Auf Grund seiner umfangreichen Tätigkeiten im Fußballsport wurde er unter anderem mit der Ehrennadel des Thüringer Fußballverbandes in Gold geehrt. Der KFA Rhön-Rennsteig würdigte seine Verdienste anlässlich seines 70. Geburtstags mit dem Ehrenzeichen des KFA. Armin wird der gesamten Fußballfamilie fehlen, aber wir alle werden ihn nie vergessen und ihn so in Erinnerung behalten, wie er halt war – ein gradliniger Mensch und ein Sportfreund, der immer ein offenes Ohr für Jedermann hatte.