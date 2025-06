Kurz vor seinem 56. Geburtstag verlor Tommy Hehnke den Kampf gegen seine schwere Krankheit. Diese Nachricht erschüttert am Dienstag die Südthüringer Wirtschaft. Unternehmer-Kollegen nehmen etwa in ihren WhatsApp-Statusmeldungen Abschied von dem geschäftsführenden Gesellschafter der Hehnke GmbH in Steinbach-Hallenberg. All diese Nachrichten haben eines gemeinsam: Sie sprechen mit großem Respekt von Tommy Hehnke und würdigten sein Engagement, das weit über das eigene Unternehmen hinausging.