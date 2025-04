„Du machts das schon“, war einer der Standardsätze, mit dem er seine Gesprächspartner ermunterte, nicht aufzugeben, an einer guten Sache dranzubleiben oder einfach, nicht den Mut zu verlieren. Der dieser Tage im Alter von 75 Jahren verstorbene Harald Saul (1950-2025) hat auf vielen Gebieten Spuren hinterlassen, war in Sonneberg verwurzelt, wo er geboren und aufgewachsen war, aber auch mit Ostthüringen fest verbunden, wohin ihn sein beruflicher Weg verschlagen hatte. Geboren in der Spielzeugstadt verzog er mit seinen Eltern nach Gera, womit diese Stadt so etwas wie eine zweite Heimat wurde, ohne dass er seine Wurzeln im fränkischen Thüringen vergaß. Sonneberg und Gera sind ebensolche Lebensmittelpunkte, wie das Kochen und Schreiben jene Metiers war, mit dem Saul lebenslang verbunden blieb.