Nachruf: SHV trauert um Bernd Knortz

Er begleitete verschiedenste Ämter und war stets präsent, trainierte Jugend- und Erwachsenenmannschaften, war Vereinsfunktionär und zuletzt technischer Leiter, der sich für alle administrativen Vorgänge rund um das Spielgeschehen und den Thüringer Handballverband verantwortlich zeigte. Von diesem war er entsprechend auch mit allen Ehrenwürden ausgezeichnet worden. Kurzum: „Bernd war Handballer durch und durch. Sein Leben gehörte dem Handball, sein Herz schlug für seinen Handballverein in Sonneberg. Dementsprechend wird sein Lebenswerk auch in ewiger, dankbarer Erinnerung bleiben. Danke Bernd“, schreibt der Sonneberger Handballverein in seinem Nachruf im Namen aller Mitglieder.