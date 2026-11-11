Nachruf: SHV trauert um Bernd Knortz

Der Sonneberger Handballverein (SHV) trauert um seine letzte große Institution der zurückliegenden Jahrzehnte. Bernd Knortz verstarb in der vergangenen Woche nach langer Krankheit. Mit ihm verliert der SHV eine der prägendsten Persönlichkeiten der vergangenen 50 Jahre. Nahezu ein halbes Jahrhundert war Bernd für die verschiedenen (Handball-)Vereine und Abteilungen in Sonneberg aktiv. Unter anderem trainierte und betreute er von 1968 bis 1972 die Mannschaften der SSG Sonneberg, übernahm anschließend als Trainer im weiblichen Nachwuchsbereich bei der BSG Plasta und später beim 1. Sonneberger SC (seit 2007 Sonneberger HV) sämtliche Aufgaben.