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Nachruf SHV trauert um Bernd Knortz

Sein Herz schlug für den Handball: Nun ist die Sonneberger Vereinslegende nach langer Krankheit verstorben.

Nachruf: SHV trauert um Bernd Knortz
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Bernd Knortz. Foto:  

Der Sonneberger Handballverein (SHV) trauert um seine letzte große Institution der zurückliegenden Jahrzehnte. Bernd Knortz verstarb in der vergangenen Woche nach langer Krankheit. Mit ihm verliert der SHV eine der prägendsten Persönlichkeiten der vergangenen 50 Jahre. Nahezu ein halbes Jahrhundert war Bernd für die verschiedenen (Handball-)Vereine und Abteilungen in Sonneberg aktiv. Unter anderem trainierte und betreute er von 1968 bis 1972 die Mannschaften der SSG Sonneberg, übernahm anschließend als Trainer im weiblichen Nachwuchsbereich bei der BSG Plasta und später beim 1. Sonneberger SC (seit 2007 Sonneberger HV) sämtliche Aufgaben.

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14.05.2016 00:00 Lokalsport Sonneberg Handball, nichts als Handball

Ehrensache - mit dieser Serie wollen wir die aufopferungsvolle Tätigkeit von Trainern und Übungsleitern würdigen, die einen Großteil ihrer Freizeit dem Nachwuchssport widmen. Heute: Bernd Knortz vom Sonneberger Handballverein.

Er begleitete verschiedenste Ämter und war stets präsent, trainierte Jugend- und Erwachsenenmannschaften, war Vereinsfunktionär und zuletzt technischer Leiter, der sich für alle administrativen Vorgänge rund um das Spielgeschehen und den Thüringer Handballverband verantwortlich zeigte. Von diesem war er entsprechend auch mit allen Ehrenwürden ausgezeichnet worden. Kurzum: „Bernd war Handballer durch und durch. Sein Leben gehörte dem Handball, sein Herz schlug für seinen Handballverein in Sonneberg. Dementsprechend wird sein Lebenswerk auch in ewiger, dankbarer Erinnerung bleiben. Danke Bernd“, schreibt der Sonneberger Handballverein in seinem Nachruf im Namen aller Mitglieder.

Trauerflor am Heimspieltag

Am großen Heimspieltag des SHV am kommenden Samstag, 14. November, wird es zu Beginn der Partien der beiden Männermannschaften in der SBBS-Halle jeweils eine Schweigeminute für Bernd Knortz geben, wie Martin Blechschmidt auf Nachfrage mitteilt. Zudem wird mit Trauerflor gespielt. Tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie.