Falk Wick war 48 Jahre Gemeinderat, 2. Bürgermeister der Marktgemeinde Tettau und Mitglied des Kreistags von Kronach. Nun ist er am vergangenen Samstag im Alter von 82 Jahren verstorben. „Sein Herz schlägt für die Heimat“, schrieb die Neue Presse Coburg zu seinem 75. Geburtstag. Zu dieser Heimat gehört für ihn auch der Rennsteig. „Er war einer der ersten ‚Wessis‘ im Präsidium des Rennsteiglaufvereins und unser Verbindungsmann nach Franken“, erinnert Ehrenpräsident Jürgen Lange. „Aufgrund seiner mannigfaltigen Verbindungen hat er dort von 1993 bis ins Jahr 2022 fast alles für den Rennsteiglauf und den Rennsteigstaffellauf, der bis ins letzte Jahr über fränkisches Gebiet führte, erreicht. Ein feiner Mensch, absolut zuverlässig und verbindlich, immer präsent, wenn er gebraucht wurde. Der GutsMuths-Rennsteiglauf hat ihm viel zu verdanken.“