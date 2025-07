Mit Herz, Humor und außergewöhnlichem Organisationstalent – so beschreiben die Frankenheimer den Sohn ihres Dorfes, der hier den Karneval aus der Taufe gehoben hat. Aber auch in Reichenhausen und Oepfershausen kennt man Horst Dreßler als Mitbegründer des dortigen Karnevals und der fröhlichen Tradition. Lange Zeit war er vor und auf der Bühne aktiv – und hat so das kulturelle Leben in Frankenheim nicht nur mitgestaltet, sondern ihm Profil gegeben, sagt Doreen Hartmann, die aktuelle 1. Vorsitzende des FCC. Sie schätzt ihn als einen Mann, der früher selbst als Präsident dem Verein vorstand und alles, was er unternahm, mit Herzblut und großer Liebe zur Heimat tat.