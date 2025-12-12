Ein Leben lang Biathlon – diese Worte umschreiben das sportliche Tun von Hartmut Gollhardt perfekt. Ein Satz wie in der Überschrift war typisch für ihn. Zunächst frönte Gollhardt dem Biathlonsport als Aktiver und gab später seine Erfahrung vier Jahrzehnte als Trainer weiter. Am 3. Dezember verstarb Gollhardt im Alter von nur 71 Jahren an den Folgen einer langwierigen Erkrankung. Der Biathlonsport, nicht nur in Thüringen, trägt dieser Tage Trauer.