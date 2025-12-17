Nachruf Ikone der Schwulenbewegung - Rosa von Praunheim ist tot

Im Interview kokettierte von Praunheim damals damit, eine Wahrsagerin habe sein Sterbedatum vorausgesagt - für Oktober 2023. Er habe auch schon eine Malerei für das Grab entworfen. "Aber ich denke, die Astrologin hat sich um ein Jahr verrechnet." Es könne natürlich jeden Tag passieren.

Ob das ein schönes Gefühl sei, dass das Leben jederzeit vorbei sein könne? "Ein wunderbares Gefühl. Ich finde, der Tod ist etwas Herrliches. Ewig schlafen. Ruhe. Und man wird intelligentes Wasser - falls du das noch nicht weißt." Gibt es nackte Männer und nackte Tiere dort, wo man hingeht? "Ja, natürlich", sagte von Praunheim damals. "Sex nach dem Tode - glaube ich sehr stark dran."