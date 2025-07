Auch wenn es im höheren Alter insgeheim sein Wunsch war, Ehrenbürger seiner geliebten Heimatstadt Meiningen zu werden – im Grunde seines Herzens blieb er ein bescheidener Mensch, der großes Tamtam um seine Person nicht mochte. Und so erklärt sich auch, warum die Öffentlichkeit nicht gleich von seinem Tod erfahren hat und es keine große Trauerfeier mit zahlreichen würdigenden Reden gab. Seinem ausdrücklichen Wunsch wurde Rechnung getragen, wie sein Sohn Gunther Strohbusch schon bei einem ersten Gespräch am 7. Juli erklärte. An diesem Montagmorgen war Horst Strohbusch in seinem neuen Zuhause, dem „Haus Lebenswert“, eingeschlafen. Nach einem schweren Sturz hatte er sich zuvor im Klinikum behandeln lassen müssen.