Vor den Feiertagen schien es ja fast noch so, als ob eine Hungersnot bevorstehen könnte – so brechend voll waren sowohl die Supermärkte als auch deren Einkaufswagen. Meine Frau und ich hatten ja auch Besuch gehabt, quasi Mitesser. Aber in Maßen! Trotzdem waren wir infolge üblicher Nummer-sicher-Überversorgung und sonstiger kulinarischer Überbleibseln noch lange danach mit leckeren Essensresten versorgt. Zum Glück war es in dieser Zeit draußen so kalt, dass trotz eines überforderten Kühlschranks nichts verdarb. Und weggeschmissen wird aus Prinzip nichts. Auch nicht die Reste vom Feste.