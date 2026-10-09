Es gibt Lieder, die plötzlich eine andere Bedeutung bekommen. „Knockin’ on Heaven’s Door“ von Bob Dylan ist so eines. Für Dr. Christoph Witzel war Dylan weit mehr als ein Musiker. Seine Texte, seine Stimme, seine Haltung begleiteten ihn über Jahrzehnte. Nun ist Christoph Witzel selbst viel zu früh gegangen. Mit nur 62 Jahren ist der langjährige Leiter der Bad Salzunger Lokalredaktion bei einem tragischen Unfall gestorben. Gerade einmal zehn Monate nach seinem Eintritt in den Ruhestand.