Im April 2000 endet Bressers Amtszeit als ZDF-Chefredakteur, er bleibt jedoch zunächst Moderator bei "Was nun, ...?". Zwei Jahre später wechselt er zum Privatsender n-tv und übernimmt die Interviewsendung "Talk in Berlin" von Erich Böhme, bei der er bis Ende November 2003 die Fragen stellt.

"Im Zweifel bin ich für Qualität und Anspruch"

Für seine Arbeit wurde Bresser vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, der Goldenen Kamera, dem Herbert-Quandt-Medien-Preis und dem Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz.

Auch als er nicht mehr im Rampenlicht steht, besucht er weiter Veranstaltungen von Regierung, Botschaften und Stiftungen - häufig in Begleitung seiner Frau Evelyn, die im März starb. "Ich lebe in Berlin, weil hier die Musik spielt - politisch, gesellschaftlich, kulturell", sagte er der Deutschen Presse-Agentur vor seinem 80. Geburtstag. Sein Wahlmedium Fernsehen lag ihm da immer noch am Herzen.

"Ich wünsche mir ein Fernsehen, in dem das Leichte nicht das Schwierige ersetzt. Ablenkungen nicht Ansprüche verdrängen, Zerstreuung nicht Aufklärung", antwortet er auf die Frage, was er sich zum Geburtstag wünscht. Das Fernsehen dürfe dem Zuschauer ruhig etwas zumuten. "Im Zweifel bin ich für Qualität und Anspruch."