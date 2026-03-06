Als vor zwei Jahren in Wasungen zum Rhododendron-Blütenfest das 50-jährige Bestehen des Forstbotanischen Gartens gefeiert wurde, waren sich alle Redner einig: Ohne Friedrich Holzmann würde es dieses idyllische Natur-Kleinod am Waldrand oberhalb von Wasungen nicht geben. Auf seine Initiative und sein beherztes Anpacken wurde 1974 mit dem Aufbau der einzigartigen Anlage an der Hümburg begonnen. Ende Januar ist der engagierte Diplom-Forstingenieur und einstige langjährige Wasunger Forstamtsleiter gestorben. Er wäre im Februar 91 Jahre alt geworden.