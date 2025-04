Der am 3. März 1927 in Sonneberg geborene war immer ein Lehrer, manche sagen vom alten Schlage –, und dies im positiven Sinne. Lehrer wollte er immer werden und hatte nach dem Schulabschluss auch diesen Weg eingeschlagen. Ab 1942 studierte er an den Lehrerbildungsanstalten in Schwarzburg und Meiningen – bis Herbst 1944. Jedoch nicht eine Abschlussprüfung beendeten seine Ausbildungen, es folgte der Einberufungsbefehl zum Reichsarbeitsdienst und schließlich zur Wehrmacht. Sein Studium zu Ende bringen, war nicht möglich. Noch im April 1945 wurde er zur Front bei Eisenach geschickt, um die Amerikaner aufzuhalten. Im Rückblick erzählte er Jahrzehnte später vom Glück, dass sein Fahrzeug liegenblieb und er gleich den Rückzug antreten konnte. Während einer Gesprächsrunde in den 1990er Jahren berichtete er davon, wie er sich zu Fuß durch den Thüringer Wald schlug und glücklich – noch vor den Amerikanern – in Sonneberg ankam. „Ich habe mich selbst entlassen“, sagte er später dazu. Aber der Krieg sollte für ihn nicht zu Ende sein. Wenig später wurde er von den amerikanischen Besatzern – wie viele andere – gefangen genommen. Es folgte eine dreijährige Gefangenschaft, beginnend in den Rheinwiesenlagern in Bad Kreuznach. Es glich einem Wunder, dass er diese, wie das Minenräumen am Atlantik, überlebt hatte. 1945 auf 35 Kilo abgemagert, war es kaum vorauszusehen, ob er später überhaupt an eine Fortsetzung seines Studiums denken konnte. Trotzdem, 1948 setzte er sein Lehrerstudium an der Pädagogischen Fachschule Nordhausen fort und konnte dies auch erfolgreich abschließen. 1949 stand er endlich erstmals vor einer Klasse in der Zentralschule Effelder. 1951 wechselte er an die damalige August-Bebel-Schule, die heutige Bürgerschule, und schließlich die Geschwister-Scholl-Schule. Die Naturwissenschaften waren sein Gebiet und während seiner Lehrertätigkeit belegte er ein Fernstudium in Chemie und Physik, dem sich noch ein postgraduales Astronomiestudium anschloss.