Viele Talente und Begabungen vereinte Martin Schellenberger auf sich: Im Berufsleben Lehrer für Biologie und Sport, erst an der POS in Jüchsen, später am Henfling-Gymnasium in Meiningen; Gemeinderat und Vizebürgermeister in Neubrunn von 1990 bis 1999, ehrenamtlicher Bürgermeister von 1999 bis 2022, zeitweilig Kreistagsmitglied; zudem passionierter Briefmarkensammler.