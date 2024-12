Nachruf: Dr. Hartmut Frey verstorben

Jahrzehnte Klinikarzt

Der am 28. Juni 1948 studierte Medizin und war nach seiner Promotion 1975 als Klinikarzt tätig, darunter über drei Jahrzehnte am Sonneberger Krankenhaus, dort auch über 16 Jahre als Oberarzt. Seit 2002 praktizierte er in der chirurgischen Gemeinschaftspraxis mit Udo Scheller sowie seit 2011 als Chirurg im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Sonneberg der Medinos-Klinik. Zwar ging er 2013 in den Ruhestand, aber ein Abschied vom aktiven Medizinerleben war dies lange nicht. Vielmehr sprang Frey 2016 in die sprichwörtliche Bresche, nachdem die vakante Stelle des Amtsarztes im Landkreis Sonneberg vakant war. Über viele Jahre nahm er diese Funktion auf Honorarbasis wahr. Seine Amtszeit war an medizinischen Herausforderungen nicht arm, war doch beispielsweise 2018 ein zweimaliger Ausbruch der Noro-Infektion in einem Ferienzentrum in Rauenstein zu stemme. 2020 kam dann die wohl noch größere Herausforderung der Coronavirus-Pandemie dazu, die den Mediziner in einem besonders großen Maß forderte. Frey zeigte dabei eine enorme psychische wie physische Einsatzbereitschaft, im amtsärztlichen Bereich, wie es seitens des Landkreises hieß.