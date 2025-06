Nachruf: Der Thüringer Wintersport trauert um Hans König

„Hans König war unser erster gewählter Vorsitzender im Ski-Club zur Neugründung nach der Wende, zudem war er langjähriger Leiter des Trainingszentrums in Steinbach. Über all die Jahre hat er sich stets dem Verein verbunden gefühlt. Die Nachfrage war immer da: „Wie geht’s dem Verein, was machen die Sportler?“. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt der Familie, seiner Frau und seinen Kindern. Leider ein weiterer treuer Weggefährte, der uns weggebrochen ist“, so André Höpfner, Vorsitzender des SC Steinbach-Hallenberg.