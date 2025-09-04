Nachruf Der Fürst der Mode - Giorgio Armani ist tot

Von der Herrenmode zu Damenkollektionen

Sein Markenzeichen: Er reduzierte Mode aufs Wesentliche. Aus den früher oft noch uniformartigen Sakkos entfernte er Polster und Einlagen. Die Hemdenkragen wurden weniger steif, die Knöpfe nach unten gesetzt. Dazu beschränkte er sich auf zeitlose Farben wie Grau, Beige und Weiß. Ihm selbst war tiefes Blau am liebsten. "80 Prozent von dem, was ich mache, ist Disziplin", pflegte er zu sagen. "Der Rest ist Kreativität. Manchmal bin ich Handwerker, manchmal Vermesser, manchmal Baumeister, manchmal Architekt."

Als Schneider wollte sich nie bezeichnen lassen. "Ich bin auch kein Couturier. Ich bin jemand, der einen eigenen Stil kreiert", sagte er 1980 schon dem "Corriere della Sera", der großen Zeitung aus Mailand. "Also Stilist." Dass er aus der Herrenmode kam, merkte man auch seinen Damenkollektionen an. Nie waren Hosenanzüge so weiblich. Die Modewissenschaftlerin Barbara Vinken sagte: "Armani hat unterkühlte Sexyness in die Mode gebracht."

Erfolg auch in Hollywood

Das machte sich auch Hollywood zu eigen. Dort gelang ihm 1980 der Durchbruch, indem er Richard Gere als "American Gigolo" (deutscher Titel: "Ein Mann für gewisse Stunden") einkleidete. Auf der Leinwand folgten Kevin Costner ("Die Unbestechlichen"), Tom Cruise ("Mission Impossible") und Leonardo DiCaprio ("Wolf of Wall Street"). Mit der TV-Serie "Miami Vice" wurde das T-Shirt zum Sakko alltagstauglich. Die Schauspiel-Prominenz trug Armani auch privat und auf dem roten Teppich. Oscar-Auftritte von Nicole Kidman oder Cate Blanchett bleiben in Erinnerung.

Für seine Landsleute war der wohlgealterte Mann - immer schlank, weißes Haar, stets gebräunt - der Vorzeige-Italiener schlechthin. Man verzieh ihm die Bestechung von Steuerfahndern und sogar, dass er für die Fußball-WM 2006 ausgerechnet die englische Nationalmannschaft ausstattete. Das Magazin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" stellte ihn als "Monolithen der Mode" heraus, als "Felsen im schrecklich schnellen Geschäft, das keine Verwandten kennt, keine Dauer, keine Tradition".

Nachfolge ungeregelt

Der Nachteil aller Einzigartigkeit: Wie es weitergeht mit der Marke Armani, ist unklar. Über das Thema sprach er nicht gern. Zeit seines Lebens unterließ es der "Principe", sich auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger festzulegen. Eigene Kinder hatte er nie. Er hinterlässt zwei Nichten und einen Neffen.