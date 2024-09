Als im Juni 1986 am Badesee in Immelborn der erste genehmigte Werratal-Triathlon ausgetragen wurde, brachte sich der „Eiserne Koch“, den Namen hatten ihm seine Sportfreunde verpasst, nicht nur in die Vorbereitung ein – er gewann auch die erste Auflage von Thüringens ältestem Triathlon. Als Geschäftsführer des TV Barchfeld und als Wettkampfleiter sowohl des Triathlons als auch des Kristallmarathons im Merkerser Erlebnisbergwerk hat Siegfried Koch über viele Jahre ehrenamtlich gearbeitet. Auch stellte er sich selbst immer wieder neuen sportlichen Herausforderungen. So war er einer der ersten Thüringer, die einen Ironman erfolgreich bewältigten. Am 3. Oktober 1995 schaffte es der fanatische Ausdauersportler ins Guinnessbuch der Rekorde, nachdem er gemeinsam mit seinem Sohn Dominik den Rennsteig auf der vollen Länge in 7:21 Stunden auf dem Rad bezwungen hatte. Das Husarenstück hat er später noch einmal überboten, als er den Rennsteig an einem Tag in 19 Stunden mit Hin- und Rückfahrt bezwang.