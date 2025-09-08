Nachruf: Den Karneval geprägt

1969 stand er erstmals in der Bütt, damals als Teil der „Kanuten“, und verzauberte von da an das Publikum mit Schlagfertigkeit, Humor und seiner unverwechselbaren Art, Menschen einen Spiegel vorzuhalten. Unvergessen bleiben seine legendären Büttenreden, die er mit Horst Zimmermann, später mit Gabi Zimmermann als bekanntes „Zwiegespräch“ gestaltete. Schon zu DDR-Zeiten verstand es Martin wie kaum ein anderer, den Finger in die Wunde zu legen, Missstände aufzuzeigen und dabei doch stets den richtigen Ton zu treffen. Er wanderte oft auf des Messers Schneide, wusste aber, wie man mit kluger Wortwahl und feinem Humor die Obrigkeit kritisieren konnte, ohne sich selbst oder den Verein angreifbar zu machen. Diese Fähigkeit machte ihn zu einem der beliebtesten Büttenredner der Region und verlieh seinen Auftritten eine Bedeutung, die weit über reine Narretei hinausging. Doch Martin war weit mehr als ein Redner. Sein ganzes Leben arbeitete er unermüdlich für den Karneval, trug Verantwortung und setzte sich mit einer Hingabe ein, die ihresgleichen sucht. Über Jahrzehnte war er Mitglied des Elferrates und übernahm als Sitzungspräsident die Organisation der Saalveranstaltungen. Er kümmerte sich um die Kapellen für den Umzug, führte als Teil des Fanfarenzugs die Narren an und brachte sich dort ein, wo Unterstützung gebraucht wurde. Unter Ehrenpräsident Peter Macholdt war er Vizepräsident, bevor er von 1997 bis 2022 selbst das Amt des Präsidenten übernahm. In 25 Jahren prägte er eine Ära, in der er den Verein stetig weiterentwickelte und gleichzeitig sicherstellte, dass die uralten Traditionen des Wasunger Karnevals bewahrt blieben. Unter seiner Führung wurden entscheidende Meilensteine gesetzt. 2000 gelang es Martin, verschiedene Tanzgarden zur gemeinsamen Tanzgarde des WCC zusammenzuführen und damit eine starke Basis für die Nachwuchsarbeit im karnevalistischen Tanzsport zu schaffen. Mit Weitsicht trieb er den Erwerb der „Narrenburg“ als Vereinsheim voran und organisierte den Umzug aus dem Amtshof – ein entscheidender Schritt für die Zukunft des Vereins. Die „Narrenburg“ wurde unter seiner Mitwirkung zur lebendigen Stätte des Karnevals, einem Ort, an dem Traditionen gepflegt und Gemeinschaft gelebt werden. Darüber hinaus holte Martin das Karnevalsmuseum des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine nach Wasungen und baute es maßgeblich mit auf, wodurch er dem Karneval in Thüringen ein Zuhause und einen Ort der Erinnerung schenkte.