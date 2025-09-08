 
Nachruf Den Karneval geprägt

Der Wasunger Carneval Club (WCC) hat sich in einem Statement zum Tode ihres langjährigen Präsidenten und Ehrenpräsidenten Martin Krieg zu Wort gemeldet.

 
Martin Krieg. 1951 bis 2025. Foto: WCC

Im Nachruf heißt es: „Mit Martin Krieg verliert der WCC eine prägende Persönlichkeit, die ihr ganzes Leben dem Karneval, dem Brauchtum und der Gemeinschaft gewidmet hat. Martins Liebe zum Karneval begann früh. Bereits 1963 stand er das erste Mal gemeinsam mit Vater Emil auf der Bühne und legte damit den Grundstein für ein Lebenswerk, das den Karneval über Jahrzehnte hinweg prägen sollte. Fünf Jahre später, 1968, gehörte er zu den Gründungsmitgliedern des WCC und war von da an untrennbar mit dem Verein verbunden.

1969 stand er erstmals in der Bütt, damals als Teil der „Kanuten“, und verzauberte von da an das Publikum mit Schlagfertigkeit, Humor und seiner unverwechselbaren Art, Menschen einen Spiegel vorzuhalten. Unvergessen bleiben seine legendären Büttenreden, die er mit Horst Zimmermann, später mit Gabi Zimmermann als bekanntes „Zwiegespräch“ gestaltete. Schon zu DDR-Zeiten verstand es Martin wie kaum ein anderer, den Finger in die Wunde zu legen, Missstände aufzuzeigen und dabei doch stets den richtigen Ton zu treffen. Er wanderte oft auf des Messers Schneide, wusste aber, wie man mit kluger Wortwahl und feinem Humor die Obrigkeit kritisieren konnte, ohne sich selbst oder den Verein angreifbar zu machen. Diese Fähigkeit machte ihn zu einem der beliebtesten Büttenredner der Region und verlieh seinen Auftritten eine Bedeutung, die weit über reine Narretei hinausging. Doch Martin war weit mehr als ein Redner. Sein ganzes Leben arbeitete er unermüdlich für den Karneval, trug Verantwortung und setzte sich mit einer Hingabe ein, die ihresgleichen sucht. Über Jahrzehnte war er Mitglied des Elferrates und übernahm als Sitzungspräsident die Organisation der Saalveranstaltungen. Er kümmerte sich um die Kapellen für den Umzug, führte als Teil des Fanfarenzugs die Narren an und brachte sich dort ein, wo Unterstützung gebraucht wurde. Unter Ehrenpräsident Peter Macholdt war er Vizepräsident, bevor er von 1997 bis 2022 selbst das Amt des Präsidenten übernahm. In 25 Jahren prägte er eine Ära, in der er den Verein stetig weiterentwickelte und gleichzeitig sicherstellte, dass die uralten Traditionen des Wasunger Karnevals bewahrt blieben. Unter seiner Führung wurden entscheidende Meilensteine gesetzt. 2000 gelang es Martin, verschiedene Tanzgarden zur gemeinsamen Tanzgarde des WCC zusammenzuführen und damit eine starke Basis für die Nachwuchsarbeit im karnevalistischen Tanzsport zu schaffen. Mit Weitsicht trieb er den Erwerb der „Narrenburg“ als Vereinsheim voran und organisierte den Umzug aus dem Amtshof – ein entscheidender Schritt für die Zukunft des Vereins. Die „Narrenburg“ wurde unter seiner Mitwirkung zur lebendigen Stätte des Karnevals, einem Ort, an dem Traditionen gepflegt und Gemeinschaft gelebt werden. Darüber hinaus holte Martin das Karnevalsmuseum des Landesverbandes Thüringer Karnevalvereine nach Wasungen und baute es maßgeblich mit auf, wodurch er dem Karneval in Thüringen ein Zuhause und einen Ort der Erinnerung schenkte.

Auch über die Grenzen Wasungens hinaus engagierte sich Martin Krieg mit ganzer Kraft für das Brauchtum “Fasching, Fastnacht, Karneval”. Von 1998 bis 2022 war er Beisitzer und Vizepräsident des LTK, arbeitete aktiv im Jugendausschuss und im Brauchtumsausschuss mit und setzte sich dafür ein, die Traditionen des Karnevals in Thüringen zu fördern, zu schützen und an kommende Generationen weiterzugeben. Überall, wo er auftrat, vertrat er den Karneval mit Stolz und Überzeugung. Er war geschätzter Ansprechpartner, Ratgeber und Repräsentant des Karnevals, überregional und sogar bundesweit. Für sein unermüdliches Engagement wurde Martin Krieg vielfach geehrt. Er erhielt den Ehrenorden des WCC, die Ehrenmedaille der Stadt, die Ehrenmedaille für Verdienste um den Karneval, den Ehrenorden „Dank & Anerkennung der Landesverbände Ost“ und zahlreiche weitere Auszeichnungen. Hervorzuheben ist der BDK-Verdienstorden in Gold mit Brillanten, die höchste Ehrung des Bund Deutscher Karneval. All diese Auszeichnungen würdigen eine Lebensleistung, die weit übers übliche Ehrenamt hinausgeht. Trotz aller Erfolge und Ehrungen stellte Martin sich selbst nie in den Vordergrund. Für ihn zählte das Wohl des Vereins, die Bewahrung des Brauchtums und die Gemeinschaft der Narren. Am Herzen lag ihm die Jugend: Er wollte junge Menschen für den Karneval begeistern, ihnen Werte und Traditionen nahebringen und ihnen einen Platz in dieser großen Familie geben. Er wusste, dass ohne Nachwuchs kein Karneval in Zukunft bestehen kann – und handelte danach. Mit Martin Krieg verliert der WCC mehr als einen verdienten Präsidenten. Wir verlieren einen Menschen, der mit Leidenschaft, Klugheit und Humor den Karneval geprägt hat.

Wir verlieren einen Mentor, einen Berater, einen Freund. Sein Vermächtnis lebt in uns allen weiter. Es lebt in jeder Veranstaltung, in jedem Umzug, in jeder Bütt und in jedem Lachen, das durch unsere Säle hallt. Martin, wir danken dir. Du hast dein Leben dem Karneval gewidmet. Wir werden dein Andenken bewahren. Der Wasunger Carneval Club ist stolz auf dein Wirken und verpflichtet sich, das, was du geschaffen hast, zu schützen und fortzuführen.“