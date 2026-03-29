Nachruf auf Martin Köhler: Apotheker, Ratgeber, Helfer, Freund

Nach längerer Krankheit verstarb Martin Köhler am 10. März dieses Jahres im Alter von 84 Jahren. Sein Tod löste in Kaltennordheim und der gesamten Region Betroffenheit und Trauer aus, denn wir verloren mit ihm einen Mitbürger, der sich weit über seine verantwortungsvolle Tätigkeit als Apotheker hinaus mit Hilfsbereitschaft, zuvorkommender Freundlichkeit und einem stets wohlwollenden Umgang mit seinen Mitmenschen gesellschaftlich, sportlich und politisch engagierte.