Nachruf auf Martin Köhler: Apotheker, Ratgeber, Helfer, Freund

Die Kaltennordheimer Apotheke war viele Jahrzehnte verbunden mit dem Apotheker-Ehepaar Irmlind und Martin Köhler, die hier seit Mitte der sechziger Jahre pragmatisch, engagiert und fachkompetent tätig waren.
Nachruf
Ein geschätzter Mitbürger und Förderer der Rhön ist im März verstorben: der Kaltennordheimer Apotheker Martin Köhler.
Die Kaltennordheimer Apotheke war viele Jahrzehnte verbunden mit dem Apotheker-Ehepaar Irmlind und Martin Köhler, die hier seit Mitte der sechziger Jahre pragmatisch, engagiert und fachkompetent tätig waren.
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Nach längerer Krankheit verstarb Martin Köhler am 10. März dieses Jahres im Alter von 84 Jahren. Sein Tod löste in Kaltennordheim und der gesamten Region Betroffenheit und Trauer aus, denn wir verloren mit ihm einen Mitbürger, der sich weit über seine verantwortungsvolle Tätigkeit als Apotheker hinaus mit Hilfsbereitschaft, zuvorkommender Freundlichkeit und einem stets wohlwollenden Umgang mit seinen Mitmenschen gesellschaftlich, sportlich und politisch engagierte.
Kaltennordheimer Vereine, kirchliche Institutionen, bedürftige Familien, einzelne Personen und kommunale Einrichtungen konnten sich auf seinen Rat und seine großzügige uneigennützige Hilfe verlassen, die er nie vordergründig öffentlichkeitswirksam machte, die aber immer getragen waren von einer überzeugten inneren Haltung, wirklich helfen zu wollen.
Diese liberale Gesinnung lebte er nicht nur politisch als langjähriger Vorsitzender der ehemaligen LDPD-Ortsgruppe Kaltennordheims, der späteren FDP und als Mitglied des Stadtrates bis 2009, sondern auch als Gründungsmitglied des Fördervereins am Thüringischen Rhön-Gymnasium Kaltensundheim, den er von 1996 bis 2014 als Vorsitzender führte.
Öffentlichen Würdigungen seiner Person stand er permanent ablehnend gegenüber, trotzdem war er erfreut, dass der Feuerwehrverein der Freiwilligen Feuerwehr Kaltennordheim ihn mit der Ehrenmitgliedschaft ehrte. Auch in geselligen Runden galt Martin Köhler als ein gern gesehener Gast, zeigte er sich doch immer interessiert an sozialen oder regionalen Problemstellungen und pflegte eine heiter-lockere Kommunikation.
Dabei war es ihm wichtig, unterschiedliche Sichtweisen nicht nur zu hören, sondern sich moderat, aber auch bestimmt einzubringen.
Als ehemaliger Handballer und Turner war er vor allem im Volleyball aktiv und bewies darüber hinaus bei vielfältigen Anlässen seine enge Verbundenheit zum Kaltennordheimer Sportverein „RSV Fortuna“.
Die Sportler gedachten ihm und seinem Wirken mit einer Schweigeminute anlässlich eines Fußballspiels am vergangenen Wochenende und setzten damit öffentlich ein Zeichen ihrer großen Wertschätzung.
Im Gedächtnis vieler Menschen bleiben große Dankbarkeit und viele bleibende Erinnerungen an eine bedeutsame Persönlichkeit, an Martin Köhler, einem dem Leben zugewandten Menschen, vertrautem Mitbürger und vor allem, einem guten Freund.