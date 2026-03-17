Nachrichtendienstrecht Welche Vorschläge gibt es für die Verfassungsschutzreform?

Welche Informationen sollen zusätzlich geteilt werden?

Gerade in Zeiten hybrider Kriegsführung, wie sie die deutschen Sicherheitsbehörden aktuell vor allem von russischer Seite beobachten, können auch auf den ersten Blick harmlos wirkende Vorgänge, bei denen keine Gewalt ausgeübt wird, eine erhebliche Wirkung entfalten. Das gilt etwa für Desinformationskampagnen mit KI-generierten Videos oder für Sachbeschädigung mit dem Ziel der Wahlbeeinflussung, wie vor der Bundestagswahl 2025 als in mehreren Bundesländern Autos durch Bauschaum im Auspuff beschädigt wurden. Die mutmaßlich von Russland gesteuerte Aktion sollte wohl Menschen gegen Klimaschutzmaßnahmen und die Grünen aufbringen. Wenn der Verfassungsschutz Hinweise auf einen geplanten Terroranschlag oder andere schwere Straftat hat, darf er sie jetzt schon an die Polizei weitergeben. Künftig soll die Schwelle für die Informationsübermittlung gesenkt werden.