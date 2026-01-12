Nachlesen zum Geschehen in Oberhof: Biathlon-Weltcup von A bis Z

Helfer: Dem Organisationskomitee standen rund 720 Freiwillige zur Seite. Folgende Einsätze wurden registriert: 178 Ehrenamtliche am 5. Januar, 206 am 6. Januar, 305 am 7. Januar, 615 am 8. Januar, 659 am 9. Januar, 696 am 10. Januar und 658 am 11. Januar. Der mit 16 Jahren jüngste Helfer war als Ordner in der Arena aktiv. Der älteste Ehrenamtler ist 87 Jahre alt und arbeitete auf einem P+R-Parkplatz. Die längste Anreise (569 Kilometer) hatte ein Schweizer Helfer.