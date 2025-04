War das ein spannender Ostermontag, denn in der Fußball-Landesklasse standen drei weitere Nachholer auf dem Plan. Dabei besiegte der gastgebende Tabellendritte FSV 06 Eintracht Hildburghausen den direkten Verfolger, den FC 02 Barchfeld, recht deutlich mit 3:0. Die 280 Zuschauer sahen einen stark auftrumpfenden Gast, dessen vier „Hundertprozentige“ Julius Geyling im Tor aber zunichte machte. Auf der anderen Seite lief es da besser. Im Kellerduell in Neuhaus am Rennweg unterlag nicht nur die heimische Sportgemeinschaft (15.) dem SV 08 Thuringia Struth-Helmershof 1:2; sie musste vor 400 Zuschauern auch noch in der Schlussminute ein faules Ei – nämlich die Rote Karte für Dominik Wenke – schlucken. Spitzenreiter Borsch gab sich indes daheim gegen Waltershausen keine Blöße (2:1).