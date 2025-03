In der Meininger McDonald´s – Filiale an der B19 ist reger Betrieb. Die Menschen kommen und gehen im Minutentakt in das Schnellrestaurant. Sie bestellen an einem digitalen Bildschirm, verharren kurz im Wartebereich, nehmen ihre Bestellung entgegen und verschwinden im Anschluss mit oft zahlreichen Verpackungen. Der Bestellablauf am Bildschirm ist routinemäßig: bei der Auswahl wird die Möglichkeit geboten, eine Mehrwegverpackung auszuwählen. Eine junge Kundin runzelt die Stirn, zuckt mit den Schultern und entscheidet sich gegen die teurere, nachhaltige Alternative.