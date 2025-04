Die Frühjahrsfröste dürften rum sein und eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dass die Kinder Schönbrunner Grundschule endlich raus können, um ihr theoretisches Wissen in Sachen Pflanzen und Garten auch in der Natur anwenden. Ein bisschen müssen sie sich aber noch gedulden. Das ist zwar im ersten Moment ärgerlich. Im zweiten aber gar nicht so schlimm, denn sie bekommen gerade einige nigelnagelneue Extras für ihren Schulgarten.