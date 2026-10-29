Neudietendorf/Erfurt (dpa/th) - Thüringen will sich mit einer eigenen Rohstoff-Strategie unabhängiger von Importen machen und Ressourcen schonen. Es gehe um eine nachhaltige Rohstoffgewinnung, mehr Recycling und den Ersatz bestimmter Rohstoffe wie Gips, deren Abbaumöglichkeiten begrenzt seien, teilte das Umweltministerium anlässlich der Thüringer Nachhaltigkeitsforums in Neudietendorf bei Erfurt mit. Die Rohstoff-Strategie, bei der es angesichts internationaler Krisen auch um Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gehe, solle 2027 vorliegen.