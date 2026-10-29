Als weiteres Ziel nannte das Ministerium den Ausbau der Kreislaufwirtschaft. Kleine und mittlere Betriebe würden bei Projekten mit staatlichen Investitionshilfen unterstützt. Aus einem Förderprogramm des Landes würden noch bis zum Jahr 2029 Mittel zur Verfügung stehen, beispielsweise für Projekte, mit denen Abfall verringert, Materialien wiederverwendet oder Brauchwasser aufbereitet werden können. Bis zu 60 Prozent der Investitionen könnten über die Förderung finanziert werden.