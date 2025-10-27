﻿Der Winter ist im Kommen. Und das spürten die gut zehn Mitglieder der Initiativgruppe „Nachhaltiges Ilmenau“ am Sonntagnachmittag bei ihrem Arbeitseinsatz auf der Wiese in der Nähe des Rewe-Marktes. Kälte, Wind und Regenschauer, sogar erste Schneeflocken begleitete das Dutzend Leute bei ihrer gärtnerischen Arbeit, welche sie trotz alledem mit spürbarer Freude und natürlich freiwillig verrichteten. Wohlgemerkt: Am Sonntagnachmittag zur Kaffeezeit, wenn die allermeisten Ilmenauer in ihrer warmen Stube hocken bleiben, mit ihren Kindern spielen, beim Erledigen der Hausaufgaben helfen, ein Buch lesen oder Fernsehen schauen.