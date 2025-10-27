Der Winter ist im Kommen. Und das spürten die gut zehn Mitglieder der Initiativgruppe „Nachhaltiges Ilmenau“ am Sonntagnachmittag bei ihrem Arbeitseinsatz auf der Wiese in der Nähe des Rewe-Marktes. Kälte, Wind und Regenschauer, sogar erste Schneeflocken begleitete das Dutzend Leute bei ihrer gärtnerischen Arbeit, welche sie trotz alledem mit spürbarer Freude und natürlich freiwillig verrichteten. Wohlgemerkt: Am Sonntagnachmittag zur Kaffeezeit, wenn die allermeisten Ilmenauer in ihrer warmen Stube hocken bleiben, mit ihren Kindern spielen, beim Erledigen der Hausaufgaben helfen, ein Buch lesen oder Fernsehen schauen.
„Nachhaltiges Ilmenau“ Blumenzwiebeln für den Frühling
Karl-Heinz Veit 27.10.2025 - 18:00 Uhr