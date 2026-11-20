Noch gibt es vom künftigen Holz-Kompetenzzentrum „KHoR“ auf dem Ziegenberg in Suhl nur ein Foto und ein kleine Modell. Mit dem Spatenstich am Freitag nimmt das ehrgeizige Zehn-Millionen-Euro-Projekt des Landes von nun an auch konkrete Gestalt an. Im einstigen Plattenbau-Stadtteil Suhl-Nord entsteht bis Ende 2027 eine Forschungshalle, in der mit dem Baustoff Holz experimentiert wird. Unter der Regie des Weimarer Instituts für Angewandte Bauforschung (IAB) soll damit zusammen mit der Forst-, Holz- und Bauwirtschaft eine Kompetenz in Thüringen für diesen zukunftsweisenden Baustoff aufgebaut werden.