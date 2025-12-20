Nachhaltiger Technikkonsum: Umfrage zeigt großes Interesse an Gebraucht-Handys

Telekom und O2 bieten nur wenige Gebrauchtgeräte an

Die Konkurrenten Deutsche Telekom und O2 Telefónica bieten ebenfalls refurbished Smartphones an, im Gegensatz zu Vodafone bieten sie aber nur wenige Modelle an - der Fokus liegt auf Neuware. Allerdings kann man bei O2 und bei der Telekom einen neuen Handyvertrag inklusive refurbished Smartphone haben, bei Vodafone hingegen nicht - Vodafone verkauft refurbished Smartphones nur ohne Vertrag, und zwar mit der Partnerfirma Recommerce. Auf der Startseite von vodafone.de geht es auf den ersten Blick nur um Neuware - erst wenn man mit dem Cursor etwas herumfährt, kann man den Button "Refurbished Handy kaufen" finden. Das wirkt doch eher versteckt.