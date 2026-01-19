 
Nachhaltige Digitalisierung Entdeckertour startet bei ABS electronic GmbH

Nachhaltige Digitalisierung erleben: Thüringer Unternehmen öffnen dafür ihre Türen. Den Anfang macht die ABS electronic Meiningen GmbH.

Nachhaltige Digitalisierung: Entdeckertour startet bei ABS electronic GmbH
ABS-Geschäftsführer Fabian Oertel berichtet von den Erfahrungen des Unternehmens mit der Einführung der Vier-Tage-Woche. Foto: Ralph W. Meyer

Das Mittelstand-Digital Zentrum Ilmenau lädt zu einer Entdeckertour hinter die Kulissen innovativer Produktionsunternehmen in Thüringen ein, die digitale und nachhaltige Lösungen getestet haben. An den Standorten Meiningen, Geschwenda und Jena öffnen Betriebe ihre Türen und zeigen, wie sie ihre Prozesse modernisieren, Energie- und Materialverbräuche einsparen und so Kosten senken konnten. Die Teilnehmer erfahren, wie Unternehmen erfolgreich digitale Werkzeuge und nachhaltige Ansätze miteinander verbinden. Fachleute des Mittelstand-Digital Zentrums begleiten die Tour und informieren vor Ort über mögliche Herangehensweisen sowie über passende Unterstützungs- und Förderangebote.

Der Startschuss für die Entdeckertour fällt am 27. Januar mit einer Online-Veranstaltung, die einen Überblick über die Reihe und Ansätze für Digitalisierung und Nachhaltigkeit vorstellt. Die ABS electronic Meiningen GmbH spricht am 5. Februar vom Mut zur Veränderung: „Wenn Vier-Tage-Woche, grüner Strom und Kooperation Wirkung zeigen“ ist das Motto der ersten Station.

Geschäftsführer Fabian Oertel berichtet von den Erfahrungen des Unternehmens mit der Einführung der Vier-Tage-Woche. Außerdem gibt er einen Einblick in die Vorteile der Nutzung erneuerbarer Energien für Produktion und Gebäudewärme. Zu Gast sind ebenfalls Vertreter der Elmug Elektronische Mess- und Gerätetechnik Thüringen eG. Sie zeigen den Gästen anhand einer Wesentlichkeitsanalyse, wie der Start in die nachhaltige Digitalisierung gelingen kann.

Am 12. Februar geht es in Geschwenda um Produktion und Emission und wie die KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk es geschafft hat, aus Treibhausgasbilanzierungen neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Blink AG in Jena zeigt am 26. Februar Nachhaltigkeit durch das Verschmelzen von Technik, Natur und Design.

Die Veranstaltungen finden jeweils von 10 bis 14 Uhr statt. Ein Firmenrundgang rundet jede Station ab. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Veranstaltung ist Dank der Förderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kostenfrei. Interessierte können sich für eine oder mehrere Stationen anmelden. Eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn erforderlich unter www.zentrum-ilmenau.de/entdeckertour