Nachhaltige Digitalisierung: Entdeckertour startet bei ABS electronic GmbH

Das Mittelstand-Digital Zentrum Ilmenau lädt zu einer Entdeckertour hinter die Kulissen innovativer Produktionsunternehmen in Thüringen ein, die digitale und nachhaltige Lösungen getestet haben. An den Standorten Meiningen, Geschwenda und Jena öffnen Betriebe ihre Türen und zeigen, wie sie ihre Prozesse modernisieren, Energie- und Materialverbräuche einsparen und so Kosten senken konnten. Die Teilnehmer erfahren, wie Unternehmen erfolgreich digitale Werkzeuge und nachhaltige Ansätze miteinander verbinden. Fachleute des Mittelstand-Digital Zentrums begleiten die Tour und informieren vor Ort über mögliche Herangehensweisen sowie über passende Unterstützungs- und Förderangebote.