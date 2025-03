Die Sehnsucht nach Sonne und Erholung führt viele Südthüringer weit hinaus. „Besonders Thailand, die Malediven und Vietnam gehören zu den bevorzugten Urlaubsregionen. Paradiesische Strände und tropische Zonen kämpfen sich an die Spitze der Beliebtheit“, sagt die Mitarbeiterin des Der- Reisecenter-Tui auf dem Markt, Katja Scholz. Reiseziele sind immer abhängig von den Jahreszeiten. Hauptsache sei es, in die Wärme zu gelangen. Im Winter gehe es nach Asien und in den Raum des Indischen Ozeans. Im Sommer werden bis zu siebzehn Flugstunden nicht immer in Kauf genommen. Auch der europäische Raum bleibt somit attraktiv, so die Erfahrungen aus dem Dertour-Reisebüro.