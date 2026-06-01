Trotz hoher Nachfrage im Juni – langfristig sinkt die Zahl der Menschen, die heiraten: Die neuesten Zahlen stammen von 2024, in dem Jahr wurden in Deutschland 349.200 Ehen geschlossen. Das war der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik im Jahr 1950.

Gut 97 Prozent der Ehen schlossen Paare unterschiedlichen und knapp 3 Prozent Paare gleichen Geschlechts. Mehr als drei Viertel (79 Prozent) der Eheschließenden heirateten zum ersten Mal.

Nur noch jeder Zweite ist verheiratet

Zahl und Anteil der Verheirateten sinken laut Statistischem Bundesamt seit Jahren nahezu kontinuierlich: Ende 2024 war knapp jede zweite erwachsene Person in Deutschland verheiratet, 30 Jahre zuvor waren es noch rund 60 Prozent der Erwachsenen.

Bis zum ersten Ja-Wort dauert es immer länger, das Durchschnittsalter stieg innerhalb von 30 Jahren um rund sechs Jahre. 2024 waren Frauen bei ihrer ersten Heirat im Schnitt 32,9 Jahre alt, Männer 35,3 Jahre.

1994 hatte das Durchschnittsalter der Frauen noch bei 27,1 Jahren und der Männer bei 29,4 Jahren gelegen.

Aber auch bis zur Scheidung dauert es inzwischen länger: Die Durchschnittsdauer einer Ehe bis zur Scheidung betrug 2024 14,7 Jahre und 1994 12,0 Jahre.

Kriege und Konjunkturflaute senken Bindungsbereitschaft

Wie erklärt sich die Entwicklung? Der Berliner Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger führt beim Blick auf die sinkende Zahl von Hochzeiten eine generell herrschende Unsicherheit an, verursacht durch Kriege und schwache Wirtschaftszahlen: "In solchen Zeiten sinkt die Bindungsbereitschaft."

Menschen würden in unsicheren Zeiten vorsichtiger und zurückhaltender. "Die gesellschaftliche Atmosphäre schlägt immer auf das individuelle Leben durch", sagt Krüger.

Menschen gehen eher "geprüfte Beziehung" ein

Gleichzeitig seien die Ehen in den vergangenen Jahren besser geworden, da immer später geheiratet werde: "Man ist erwachsen, hat bereits Berufserfahrungen gemacht, man kennt sich eine Weile, man lebt zusammen. Das heißt, wir haben sogenannte geprüfte Beziehungen."

Diese unterschieden sich erheblich von den Ehen, die früher geschlossen wurden. Denn heute falle die Entscheidung zur Ehe aus freien Stücken. "Man kann sagen, heute heiratet man aus Liebe", sagt Krüger.