Nachfolgerin von Thomas Bach Neue IOC-Chefin will Trump die Stirn bieten

Streitthema Transgender-Athleten

Heikel könnten die Gespräche mit Trump vor allem bei der Frage der Zulassung von Transgender-Athleten sein. Spätestens seit der Geschlechter-Debatte um die Boxerinnen Imane Khelif und Lin Yu-ting bei den Spielen in Paris spaltet das Thema die olympische Welt. Trump will Transmenschen per Dekret von der Teilnahme am Frauensport ausschließen.