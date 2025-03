Erfurt (dpa/th) - Probleme bei der Übernahme von Unternehmen gefährden in Thüringen viele Jobs. Landesweit werde rund ein Viertel aller Betriebe, die eine Nachfolge planen, am Ende stillgelegt, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. "Dadurch sind jedes Jahr in Thüringen mehrere Hundert Arbeitsplätze bedroht", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Mario Suckert.