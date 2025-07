„Vielseitiges Einfamilienhaus in liebevolle Hände abzugeben.“ So liest sich die Annonce auf eBay Kleinanzeigen an, die das Ehepaar Pauli aus Limbach eingestellt hat. Mehr als 25 Jahre haben sie in ihrer „Rennsteigrose“ gelebt und genauso lange Urlaubern dort eine Unterkunft geboten. Nun aber, so heißt es weiter in dem Inserat, „ist es an der Zeit, dass eine neue Familie hier ihr Glück findet“.